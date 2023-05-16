Российские танкисты на протяжении 10-ти часов вели борьбу с противником из подбитого танка и по итогу смогли вернуться к своим. Об этом сообщает Министерство обороны России. Начальник штаба танкового батальона старший лейтенант Илья Баганов рассказал, что его танк вел наступление на опорный пункт ВСУ. Однако боевая машина подорвалась на фугасном заряде, поэтому оказался отрезанным от основных войск.

На протяжении 10 часов, сидя в танке, российский экипаж вел бой с противником. По его словам, по боевой машине ВСУ выпустили около 10 снарядов из РПГ на короткой дистанции. К счастью, защита выдержала и российские танкисты, хоть и получили ранения, но все остались живы.

Баганов рассказал, что выбраться из танка он смог только с наступлением темноты и помог своим раненным товарищам. Он рассказал, что сам получил осколочные ранения, механик-водитель получил ранения ног и лица, а вот наводчик был серьезно контужен. Когда они выбрались из танка, то заблудились. Спрятавшись в траншее, они поняли, что находятся неподалеку от противника. Им удалось связаться с командиром своего батальона и, получив направление, смогли добраться к своим.

«Где-то часа в три ночи мы вышли к своим. Там нас встретили и отправили в госпиталь», — рассказал офицер, награжденный орденом Мужества.