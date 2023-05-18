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Средствами противовоздушной обороны РФ был сбит украинский вертолет МИ-8 в Запорожской области. Соответствующую информацию сообщил во время брифинга Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант.

По словам Конашенкова, вертолет был сбит в районе населенного пункта Новопавловка Запорожская область. Помимо этого, российскими средствами ПВО за минувшие сутки был осуществлен перехват четырех снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Также были обезврежены 11 беспилотных летательных аппаратов противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что 16 мая в украинской столице российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал» было уничтожено пять пусковых установок ЗРК Patriot, переданного американцами на Украину.

Россия продолжает проведение спецоперации, начавшейся 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. Основная цель СВО – освобождение жителей Донбасса, которые на протяжении 9 лет страдали от преступных действий украинских боевиков, исполняющих приказы киевского режима.

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