Военкор «Известий» показал работу российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Восточного военного округа по позициям противника под Угледаром с применением тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

Российские бойцы буквально «выжигают» выявленные позиции и опорные пункты противника в зоне проведения специальной военной операции термобарическими боеприпасами. По словам командира ТОС «Солнцепек» с позывным «Селенга», чаще всего они поражают живую силу противника, легкобронированную технику и опорные пункты вооруженных сил Украины.

Для подготовки «Солнцепека» к залпу, который боевая машина может осуществить как с открытых, так и с закрытых позиций, требуется всего несколько минут. При этом от характера цели зависит и количество выпускаемых боеприпасов. Полный пакет «Солнцепека» способен поразить термобарическими боеприпасами площадь в 40 тысяч квадратных метров.