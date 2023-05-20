Российские силы не прекращают наносить массированные удары по целям противника в районе Артемовска (украинское название Бахмут). Отмечается, что темпы наземных атак по целям ВСУ увеличены на Авдеево-Донецком направлении. Соответствующую информацию передают военные корреспонденты Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На данный момент ВС России в районе Артемовска сосредоточили значительное количество сил, тем самым лишили украинских боевиков возможности осуществлять контратаки на данном направлении. В то же время российские штурмовые отряды ведут наступательные действия на направлении Купянск-Сватово.

Напомним, что ЧВК «Вагнер» продолжают освобождать Артемовск от украинских националистов. Отмечается, что на данный момент под контролем боевиков ВСУ остался всего один район в городе. Ранее «музыканты» зачистили украинский укрепрайон под названием «Гнездо». Также был освобожден микрорайон «Домино».