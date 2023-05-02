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ВС России продолжают проводить активные боевые действия на нескольких участках фронта в зоне проведения специальной военной операции. Данная информация стала известна из официальных заявлений представителей Министерства обороны России, в том числе и с информационных сводок украинской стороны.

Наиболее ожесточенные боевые действия по-прежнему происходят как в окрестностях Артемовска (украинское название Бахмут), так и в самом населенном пункте. Подразделения группы «Вагнера» продолжают штурм позиций, занятых подразделениями ВСУ с западной, северной и южной стороны города. Также штурмовики ЧВК «Вагнер» атакуют украинские силы в районе Богдановки и Ивановского (Красное), расположенного поблизости города Часов Яр.

На юго-западе от Артемовска российскими войсками были атакованы позиции противника возле села Александро-Шультино. ВС РФ нанесли удар артиллерии по укрепрайонам ВСУ, однако противник все еще продолжает удерживать занятые позиции.

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