ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Двое украинских военных, которые попали в плен в бою на Донецком направлении, сообщают о насильственной мобилизации на Украине, пишет РИА Новости.

Один из бойцов рассказал, что родом из Харьковской области, в боевых действиях он участвовать не хотел, но спрашивать его никто не стал. Военнослужащий сдался в плен штурмовой группе ВС РФ после получения нескольких ранений в руку.

Второй военнослужащий ВСУ родом из населенного пункта Красный Луч, что на территории ЛНР. Он выехал вместе с семьей на украинскую территорию, надеясь, что там сумеет уклониться от мобилизации. Но в итоге все же попал в армию и был отправлен на линию соприкосновения.

Российские бойцы эвакуировали пленных в безопасное место, раненому была оказана медицинская помощь.

Вам может понравиться

Юрист рассказал, что вышедшие на пенсию до 2015 года могут получить надбавку за воспитание двух детей

Российский юрист Иван Соловьев рассказал, что россияне, которые вышли на пенсию до 1 января 2015 года, имеют право получить надбавку за воспитание двух и более детей. Слова специалиста приводит информационное

С 1 мая пенсионные выплаты для некоторых категорий граждан будут увеличены

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством «Прайм» рассказала, какие категории граждан Российской Федерации получат прибавки к пенсионным выплатам с

В МВД Украины рассказали о количестве подготовленных бригад для наступления

На Украине силами местного МВД формируются бригады так называемой “Гвардии наступления.” Восемь бригад уже готовы, остальные ещё комплектуются. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Его слова приводит