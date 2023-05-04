Двое украинских военных, которые попали в плен в бою на Донецком направлении, сообщают о насильственной мобилизации на Украине, пишет РИА Новости.

Один из бойцов рассказал, что родом из Харьковской области, в боевых действиях он участвовать не хотел, но спрашивать его никто не стал. Военнослужащий сдался в плен штурмовой группе ВС РФ после получения нескольких ранений в руку.

Второй военнослужащий ВСУ родом из населенного пункта Красный Луч, что на территории ЛНР. Он выехал вместе с семьей на украинскую территорию, надеясь, что там сумеет уклониться от мобилизации. Но в итоге все же попал в армию и был отправлен на линию соприкосновения.

Российские бойцы эвакуировали пленных в безопасное место, раненому была оказана медицинская помощь.