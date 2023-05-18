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На территорию Белгородской области в очередной раз попыталась проникнуть украинская диверсионно-разведывательная группа. Российские пограничники пресекли возможный прорыв украинских диверсантов на территорию Российской Федерации. Соответствующая информация появилась в ряде Телеграм-каналов.

Отмечается, что сотрудниками Пограничной службы ФСБ был остановлен прорыв 20 украинских боевиков. В результате этого диверсанты были вынуждены отойти назад – вдаль от российской границы.

Ранее сообщалось, что ФСБ были задержаны украинские диверсанты, которые намеревались осуществить атаку на военные самолеты РФ, размещенные в Ивановской области. ДРГ была выявлена во время оперативно-розыскных мероприятий. Обнаружив полет подозрительного самолета российские силовики взяли воздушное судно под свой контроль. По итогу выяснилось, что пилот был завербован ГУР Минобороны Украины, а на борту присутствовали члены ДРГ. Все диверсанты были задержаны правоохранителями.

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