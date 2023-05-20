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Согласно заявления украинских военных экспертов, российские войска практически полностью освободили Артемовск (Бахмут). Под контролем ВСУ остался всего один укрепрайон в районе памятника самолету.

“В Бахмуте ад. Контроль над остатками города в части западной окраины — очень тяжёлый”, – цитирует украинские медиаресурсы портал “Русская весна”.

Также опубликовано видео, на котором видны горящие кварталы города. ВС РФ заходят во фланг укрепрайона “Самолет” и судя по всему украинские военные вряд ли сумеют удержать его под своим контролем.

Ранее сообщалось о видеообращении боевика ВСУ, заявившего, что он и его сослуживцы деморализованы и уже прощаются с родными, так как ситуация в Бахмуте критическая.

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