За минувшие сутки российскими силами были атакованы позиции противника на ряде направлений. Соответствующую информацию передают военные корреспонденты. На Донецком направлении российские штурмовики осуществили атаку в районе Марьинки и Новомихайловки. Также бойцами ВС РФ был атакован район села Северное.

По сообщению ряда военных корреспондентов, российскими силами были нанесены удары по позициям ВСУ на юго-западных окраинах Авдеевки. На данный момент этот населенный пункт является одним из ключевых укрепрайонов украинской армии на Донбассе.

Российской артиллерией были нанесены точные удары по месторасположению скопления живой силы и техники в населенном пункте Константиновка. Были нанесены артиллерийские удары по позициям ВСУ в Парасковьевке, Георгиевке, Красногоровке и Остром.

Активные боевые действия также продолжаются на Херсонском направлении. Авиацией и артиллерией ВС России регулярно наносятся удары по позициям украинских боевиков в городе Херсон, острове Большой Потемкин, Станиславе, Днепровском.