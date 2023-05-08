Обозреватели британского издания The Daily Telegraph написали материал, в котором говорится, что российские планирующие бомбы являются причиной пересмотра киевским режимом своих планов по контрнаступлению. В издании сообщается, что по данным официальных лиц Украины, ВС России за сутки выпускают не менее 20 единиц планирующих бомб.

Авторы материала, ссылаясь на слова советника командования ВВС Украины Юрия Игната, пишут, что планирующие авиабомбы представляют очень серьезную угрозу. Они считают, что в такой способ российская сторона намеревается заставить Киев внести изменения в планы будущего контрнаступления.

Планирующие бомбы имеют «крылья» для обеспечения дополнительной дальности полета. Они летят достаточно на большое расстояние на предельно низкой высоте. Таким образом, их очень тяжело сбить многими средствами противовоздушной обороны.

Обозреватели также подчеркнули, что российской авиацией активно применяются планирующие бомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и самокоррекции. Нанося боевые удары по укрепрайонам противника на линии соприкосновения российские самолеты остаются на расстоянии не достижимом для украинских ЗРК.