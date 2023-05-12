ВКС России стали успешнее выявлять важные цели для точечных атак современными крылатыми ракетами. Одновременно они эффективно используют боевые части-«приманки», чтобы обмануть украинскую ПВО. Об этом пишет в издании The EurAsian Times Виджаиндер К. Такур, бывший пилот истребителя Jaguar ВВС Индии. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

С началом мая «российские крылатые ракеты успели нанести болезненный удар по украинской военной инфраструктуре, что существенно снизило способность Украины к контрнаступлению», отмечает военный эксперт EurAsian Times. Особое внимание он уделяет тому, как российская воздушная атака поразила важный объект в украинском городе Павлоград в Днепропетровской области.

Наиболее вероятной целью, пораженной в Павлограде, стал завод по производству ракетного топлива и взрывчатых веществ. Российский ракетный удар вызвал мощный взрыв с огромным грибовидным облаком, который, по мнению множества обозревателей, стал «дедушкой всех взрывов, произведенных до сих пор в конфликте».

«Учитывая дозвуковую предельную скорость крылатой ракеты и ее относительно небольшую боеголовку, весьма вероятно, что одна или несколько ракет поразили контейнеры с ракетным топливом или двигатели, которые находились либо на открытом воздухе, либо под легким защитным укрытием», – указывает Такур.

Обычно взрывчатые вещества и зажигательные материалы хранятся в глубоких подземных хранилищах, защищенных от атак даже крупных воздушных боеприпасов. Тот факт, что большое количество ракетных двигателей и/или топлива находилось под открытым небом, позволяет предположить, что зажигательный груз вот-вот должен был быть перевезен. «Судя по всему, Воздушно-космические силы России (ВКС) нанесли удар именно тогда, когда уязвимость была наибольшей, что свидетельствует об успехе российской разведки», – отмечает индийский эксперт.

По его оценке, тщательное планирование авиаудара также очевидно, потому что Россия приложила большие усилия, чтобы обмануть и преодолеть украинскую систему ПВО. В воздух поднялось большое количество российских стратегических бомбардировщиков (по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, девять Ту-95 и два Ту-160). При этом, по разным данным, они выпустили всего лишь 18 ударных крылатых ракет Х-555 и Х-101.

Российская Х-555, которую упомянул Залужный, является старым и менее точным вариантом в сравнении с Х-101. Сама же Х-101 – это малозаметная крылатая ракета с радиусом действия до 4500 километров. В комплекс наведения ракеты входят инерциальная навигационная система, системы сопоставления контуров местности и цифровой корреляции местности, а также модуль-приемник GPS/ГЛОНАСС.

Согласно данным из открытых источников, Х-101 имеет боевую массу 2400 кг (включая боевую часть 400 кг). «Точность ракеты Х-101 в сочетании с 400-килограммовой боеголовкой придает ей значительную ударную мощь, что делает ее пригодной для использования против защищенных целей», – отмечает Такур.

По его мнению, заявления Украины о том, что через ее ПВО «проскочили только три ракеты Х-101», следует воспринимать скорее как пропаганду. Украинское министерство энергетики признало, что ракетный удар «значительно повредил сетевую инфраструктуру в Херсонской и Днепропетровской областях», а сообщения об отключении электроэнергии также в Киеве и Одессе позволяют предположить, что «проскочило» явно больше трех российских ракет.

Индийский военный эксперт также особо выделил «русский обман украинской ПВО».

«Один Ту-95 может нести 14 ракет Х-101 (шесть внутри, восемь снаружи). Один Ту-160 может нести 12 ракет Х-101 в бомбоотсеке. Таким образом, складывается заметное несоответствие между количеством запущенных 1 мая ракет и количеством платформ, которые, как сообщается, поднялись в воздух ракетного удара», – пишет Такур.

По его мнению, Россия подняла в воздух часть своих бомбардировщиков просто для того, чтобы отвлечь и запутать украинскую ПВО. Также возможно, что часть бомбардировщиков запустили ложные цели-приманки – похоже, что в их роли выступили ракеты Х-55. Но скорее всего, сочетались оба этих метода обмана украинской ПВО.

Х-55 – крылатая ракета советских времен с дальностью до 2500 километров. Россия перепрофилировала эту стратегическую ракету, разработанную, чтобы нести ядерную боеголовку мощностью 200 килотонн, для несения обычных боеголовок, а также в качестве «приманки» для вражеской ПВО.

«Украинская ПВО не может игнорировать такие ракеты, предполагая, что все они были перепрофилированы в качестве ложных целей. Учитывая, что боевая часть ракеты весит 410 кг, поражающая способность ее обычной боеголовки весьма значительна», – отмечает Такур. В конечном итоге ложные цели, запущенные ВКС РФ, не только отвлекли внимание ПВО Украины, но и вынудили ее впустую расходовать остродефицитные советские и дорогостоящие западные зенитные ракеты.

Военный эксперт EurAsian Times заключает: тактика, используемая ВКС РФ, за последнее время в целом заметно улучшилась. Одним из главных факторов этого Такур считает начало использования Россией своих новейших средневысотных разведывательных беспилотников, таких как «Орион» и, возможно, самолетов Ту-214Р, оснащенных передовым оптическим и электронным оборудованием и радиолокационными системами.