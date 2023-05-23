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В результате использования легких беспилотников-камикадзе российские военные сумели подорвать украинский танк Т-64. Информацию об этой атаке опубликовала «Российская газета», предоставив также видеозапись происшествия.

В опубликованном видео, доступном на платформе ВКонтакте, наблюдается первичная атака бронетехники со стороны FPV-дрона, которая наносится в заднюю часть танковой башни. Из-за ограниченного количества взрывчатых веществ на беспилотнике не удалось пробить броню танка. Тем не менее, танк продолжил свое движение, но вторая атака нового беспилотника привела к его обездвиживанию.

Опытный оператор может маневрировать вокруг танка, искать его наиболее уязвимые точки, направляя дрон-камикадзе в открытый люк или даже внутрь бронированной кабины.

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