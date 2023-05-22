Согласно сообщению пресс-службы Министерства обороны России, на направлениях возможного прорыва украинской армии Ивановским соединением ВДВ были установлены минно-взрывательные заграждения.

Как отмечается в сообщении, на одном из участков были определены возможные направления прорыва ВСУ. В целях укрепления обороны была поставлена задача установления новых минных полей. Ивановские десантники добрались до переднего края линии соприкосновения для установки минно-взрывательных заграждений. Бойцы успешно выполнили свою работу, обезопасив наиболее уязвимые места обороны. После заминирования участка военнослужащие вернулись в безопасную зону.

Напомним, что 20 мая российскими силами был освобожден город Артемовск (украинское название Бахмут), ДНР. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, противник был полностью выбить из населенного пункта «музыкантами». Данную информацию также подтвердили представители Министерства обороны России.