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Десантники 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии приспособили гусеничное шасси от трофейного МТ-ЛБ для создания самоходной артиллерийской установки, которую назвали «Ведьмой», передает «Российская газета».

Для этой цели была использована скорострельная пушка калибра 57 миллиметров, которая применялась в зенитно-ракетных комплексах С-60. Это универсальное орудие может быть установлено на любые платформы, в том числе, и на многоцелевые шасси МТ-ЛБ.

Ранее подобные пушки применялись на автомобилях «КАМАЗ-5350», устаревших «ЗиЛ-133», на вездеходах «Урал- 4320» и КрАЗ. Вполне подходящей для установки орудия являются и платформы тракторов ТДТ-55.

САУ “Ведьма” с пушкой АЗП-57 способна уничтожить всего одним выстрелом боевые машины пехоты, полученные Киевом от США и Германии. Также несколько попаданий без проблем выведут из строя западные танки “Леопард” и “Челленджер 2”.

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