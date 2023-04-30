Российские войска продолжают перемалывать силы ВСУ. В минувшую субботу, 29 апреля, стало известно, что бойцы группировки войск “Юг” завладели одним из опорных пунктов украинской армии в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в командовании указанной группировки.

В ходе успешной штурмовой операции было захвачено укрепление в районе посёлка городского типа Белогоровка. При этом потери ВСУ составили 30 человек, отмечается в сообщении российских военных.

Кроме этого, благодаря слаженным действиям артиллерийских расчётов группировки “Юг”, враг недосчитался личного состава в селе Новомихайловке и селе Первомайском. Там в результате обстрелов позиций неприятеля было уничтожено восемь и семь украинских военнослужащих соответственно.