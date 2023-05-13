Военнослужащие подразделений российской армии готовы к отражению будущего контрнаступления со стороны украинских боевиков на Запорожском направлении. Вдоль всей береговой линии реки Днепр были установлены минные заграждения. Об этом сообщает RT.

Данная мера предосторожности позволит вооруженным силам Российской Федерации предотвратить высадку десанта украинской армии на быстроходных катерах. Министерство обороны России отмечает, что на южном направлении основная часть линии боевого соприкосновения приходится на реку Днепр.

Напомним, что в настоящий момент наиболее ожесточенные боевые действия на фронте происходят в Бахмуте (ранее Артемовск) и его окрестностях. В самом городе штурмовые группы ЧВК «Вагнер» приступили к штурму последних опорных пунктов украинского гарнизона, а с флангов подразделения вооруженных сил Украины пытаются прорваться сквозь защитные рубежи российских сил, чтобы окружить «музыкантов».