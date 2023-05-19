Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВСУ попытались прорвать фланги в районе Артемовска (украинское название Бахмут). Российскими силами была отбита атака противника, в ходе которой был ликвидирован наводчик украинской группы специального назначения «Волки да Винчи» Юрий Юхимюк. Соответствующую информацию сообщили военные корреспонденты Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По сообщению ТГ, Юхимюк прибыл из Германии, чтобы воевать на стороне ВСУ против российской армии. По утверждению его сослуживцев, погибший боевик был одним из лучших наводчиков в подразделении.

Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации российские бойцы ликвидировали чешского наемника Мартина Тейлора. Он был создателем компании «Феникс», в которой под видом волонтеров-медиков действовали чешские военные наемники. Также сообщалось об уничтожении отряда наемников из Белоруссии, которые участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ. Ими был создан экстремистский батальон «Волат».

Вам может понравиться

Сариуш-Вольский: ФРГ избран путь политического изнасилования Польши

Депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский раскритиковал политические поступки Германии в отношении польского государства. По его мнению, немцы подготавливают ловушку для Польши с «дальнейшим политическим изнасилованием». По словам Сариуш-Вольского, канцлер

Военкоры представили статистику потерь ВСУ за время проведения операции в Артемовске

В ходе операции в городе Артемовск (также известном как Бахмут) Вооруженные силы Украины понесли значительные потери как среди личного состава, так и в технике. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка военки».

После удара ВС России по складу в Хмельницком на востоке Польши резко поднялся уровень радиации

В восточных регионах Польши, граничащих с Украиной, произошло резкое повышение уровня радиации. Это связано с облаком, которое образовалось после взрыва военных складов в Хмельницком. Считается, что на этих складах были