ВСУ попытались прорвать фланги в районе Артемовска (украинское название Бахмут). Российскими силами была отбита атака противника, в ходе которой был ликвидирован наводчик украинской группы специального назначения «Волки да Винчи» Юрий Юхимюк. Соответствующую информацию сообщили военные корреспонденты Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По сообщению ТГ, Юхимюк прибыл из Германии, чтобы воевать на стороне ВСУ против российской армии. По утверждению его сослуживцев, погибший боевик был одним из лучших наводчиков в подразделении.

Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации российские бойцы ликвидировали чешского наемника Мартина Тейлора. Он был создателем компании «Феникс», в которой под видом волонтеров-медиков действовали чешские военные наемники. Также сообщалось об уничтожении отряда наемников из Белоруссии, которые участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ. Ими был создан экстремистский батальон «Волат».