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В ночь на 7 мая в Николаеве прогремели мощные взрывы. Ракетный удар по военным объектам в городе нанесли дальние бомбардировщики Ту-22М3, сообщило «Военное обозрение».

Отмечается, что целью ракетных ударов стали зенитно-ракетные комплексы украинской системы противовоздушной обороны. Первым делом на Николаев полетели дроны-камикадзе, которые вскрыли позиции ЗРК, а затем их атаковали ракеты Х-31.

Губернатор Николаевской области Виталий Ким подтвердил ракетную атаку. Также имеются сообщения, что в областном центре был взорван крупный склад с боеприпасами, которые Киев накапливал для грядущего контрнаступления.

Напомним, ВКС РФ и флот также нанесли удары по военным объектам в Сумской области и других регионах Украины. В настоящий момент о целях этих атак информация отсутствует.

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