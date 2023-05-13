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Артиллерийские расчеты Южной группировки ВС России нанесли удары по выявленным местам временной дислокации боевиков из националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории России). Об этом сообщает начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Подразделения вооруженных сил России нанесли огневое поражение пункту временной дислокации украинских националистов на Александро-Калиновском направлении. В результате точного удара было ликвидировано живую силу противника и автомобильный транспорт.

Российские артиллеристы также поразили места скопления личного состава 81-й аэромобильной бригады вооруженных сил Украины и склад с боеприпасами. В результате успешной контрбатарейной борьбы был выявлен и уничтожен украинский минометный расчет вместе с двумя бронемашинами вооруженных сил Украины, добавил Астафьев.

Ранее российские бойцы группировки «Юг» уничтожили радиолокационную систему (РЛС) ВС Украины по наводке разведчиков из батальона «Спарта».

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