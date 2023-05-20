ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вооруженные силы Российской Федерации совместно с штурмовыми группами ЧВК «Вагнер» завершают операцию по освобождению населенного пункта Бахмут (ранее Артемовск). Штурмовые группы атакуют последний укрепрайон противника, расположенный в квартале «Самолет».  В то же время российские артиллеристы наносят огневое поражение подразделениям «Гвардии Наступления» ВС Украины, пытающихся контратаковать российские силы с флангов.

Ствольная и реактивная артиллерия ВС России нанесла сокрушительные удары по штурмовым подразделениям украинской армии в окрестностях населенных пунктов Хромово (Артемовское) и Красное (Ивановское), в том числе и с применением магниевых (термитных) боеприпасов.

В самом Бахмуте артиллеристы ЧВК «Вагнер» также применили новую тактику поражения живой силы противника в жилой застройке. Поскольку подразделения ВС Украины не задерживаются долго на одном месте, их накрывают, в том числе, и минометным огнем. Это происходит во время перемещения между позициями, когда они выходят из зданий.

Вам может понравиться

СП: мини-АПЛ «Горгона» ВМФ России способна выявлять и ликвидировать подводные дроны и пловцов-диверсантов противника

Малые подводные лодки значительно превосходят полноразмерные субмарины во время выполнения специальных диверсионных операций. Подобные лодки можно доставить на место проведения операции при помощи ж/д или воздушного транспорта. При этом мини

Американцы заявили о возможных новых потерях ЗРК Patriot на Украине

Американский эксперт по вооружениям Тайлер Роговей в издании The Drive заявил, что в США очень обеспокоены потерей ЗРК Patriot , ведь это говорит о возможном скором уничтожении других американских комплексов,

Евросоюз готовит перевод экономики в военный режим ради ВС Украины

По информации обозревателя РИА новости Давида Нармании, страны Запада планируют увеличить производство боеприпасов для украинского режима с целью выпуска не менее миллиона ракет и снарядов в год. Однако представители европейского