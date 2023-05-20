Вооруженные силы Российской Федерации совместно с штурмовыми группами ЧВК «Вагнер» завершают операцию по освобождению населенного пункта Бахмут (ранее Артемовск). Штурмовые группы атакуют последний укрепрайон противника, расположенный в квартале «Самолет». В то же время российские артиллеристы наносят огневое поражение подразделениям «Гвардии Наступления» ВС Украины, пытающихся контратаковать российские силы с флангов.

Ствольная и реактивная артиллерия ВС России нанесла сокрушительные удары по штурмовым подразделениям украинской армии в окрестностях населенных пунктов Хромово (Артемовское) и Красное (Ивановское), в том числе и с применением магниевых (термитных) боеприпасов.

В самом Бахмуте артиллеристы ЧВК «Вагнер» также применили новую тактику поражения живой силы противника в жилой застройке. Поскольку подразделения ВС Украины не задерживаются долго на одном месте, их накрывают, в том числе, и минометным огнем. Это происходит во время перемещения между позициями, когда они выходят из зданий.