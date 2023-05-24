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Российская армия продолжает перемалывать резервы ВСУ, нанося удары по военным объектам. На этот раз украинская армия потеряла 25 единиц военной техники, которые находились в Бериславе (Херсонская область). Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что под удар российской боевой авиации попал машиностроительный завод. Там размещалась различная военная техника ВСУ. В том числе и иностранного производства, переданная странами НАТО в рамках военной помощи Киеву. В числе уничтоженных бронеавтомобили Dingo ATF, HMMWV M1151A1, M1224 MaxxPro и другая техника.

Кроме этого, ВСУ понесли потери в живой силе. Известно, что на территории машиностроительного предприятия находились две сотни бойцов ВСУ. Какое число удалось ликвидировать, пока неизвестно.

В Кремле не раз заявляли, что поставляемое на Украину вооружение со стороны стран Запада является законной целью для российских войск, которые выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции.

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