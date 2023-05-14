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Российские ВС в очередной раз подтвердили, что все заявления Киева о «закончившихся» у РФ ракетах не соответствуют действительности. Корабли Черноморского флота, а также бомбардировщики Ту-95МС из акватории Каспийского моря нанести новые массированные удары по военным объектам противника.

Отмечается, что основные цели поражаются на Западной Украине. Помимо Львовской, атакованы также Ровенская и Тернопольская области, мощные взрывы гремят также на Волыни и в Ивано-Франковске.

Повторные прилеты зафиксированы в Хмельницком, есть сообщения об ударах по Харькову и Херсонской области, часть которой остается под контролем Киева.

Напомним, ВСУ 12 и 13 мая задействовали ракеты большой дальности из Великобритании для ударов по Луганску. Также по некоторым данным, Storm Shadow применялись и для атаки на авиагруппу ВКС РФ в Брянской области. Ночной массированный удар по Украины – это возмездие за террористические атаки.

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