Как отмечает в своем материале издание «Взгляд», граждане России в этом году удивили отечественных туроператоров, выбирая порой абсолютно неожиданные и нетипичные направления для своего отдыха.

Автор материала указывает на значительный рост популярности отдыха с уклоном на оздоровительные процедуры. Например, россияне все чаще начали приобретать путевки в лечебные санатории, чего раньше никогда не было. При этом распределение внутренних направлений туристических потоков также подверглось значительным изменениям.

В этом году туроператоры отмечают повышенный спрос на путевки в Дагестан, в то время как такие популярные в прошлых годах направления как Санкт-Петербург и Крым потеряли свои лидерские позиции.

Также в этом году отмечен значительный рост поездок граждан на отдых заграницу. Наиболее популярными направлениями для отдыха за рубежом стали Египет, Таиланд, ОАЭ и Турция. Причем только за первый квартал 2023 года поток российских туристов по данным направлениям вырос сразу на 90% по сравнению с прошлым годом, хотя данный показатель все еще на 11% ниже первого квартала допандемийного 2019 года.