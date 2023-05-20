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Освобожденный год назад от украинских националистов Мариуполь сейчас активно отстраивается. Россия демонстрирует всему Донбассу свои возможности: восстанавливается жилой фонд и инфраструктура города. Украинские боевики во время осаждения населенного пункта использовали дома местных жителей в качестве своих огневых точек. Поэтому многие из зданий были полностью разрушены.

Во время проведения спецоперации российская сторона эвакуировала более 140 тысяч мирных граждан из Мариуполя. Однако после освобождения города на его территории были найдены камеры пыток, где украинские нацисты издевались над мирными жителями, которые не смогли выехать. Но тяжелые времена для мариупольцев закончились. Постепенно город возрождается, его восстановлением занимается администрация Москвы.

20 мая 2022 года Мариуполь был полностью освобожден от украинских националистов. Оставшиеся боевики ВСУ были взяты в плен. Мариуполь стал главным символом по освобождению Донбасса от киевского режима.

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