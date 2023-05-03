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Россия не торопит события в зоне специальной военной операции, так как накапливает силы для разгрома не только украинской армии, но и ее западных спонсоров. Военный эксперт Константин Сивков в интервью изданию «Царьград» пояснил, что именно этим объясняется выжидательная тактика ВС РФ.

Российские войска в ходе текущих сражений на линии соприкосновения в зоне СВО получают неоценимый боевой опыт. Одновременно с этим осуществляется производство оружия и боеприпасов, современных боевых систем, которые в итоге дадут возможность справиться с любыми армиями НАТО. В таких условиях нет никакого смысла форсировать события – ВС РФ оставили это сомнительное преимущество Киеву, продолжающему нести колоссальные потери и многочисленных «разведках боем» и попытках контратак.

Вместе с накоплением сил и средств Россия укрепляет сотрудничество с Белоруссией и Китаем. Она создает мощный антиамериканский союз, который в свое время сыграет важную роль в противостоянии со всем Североатлантическим альянсом.

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