Комплекс С-400, прибывший недавно в Беларусь, в скором времени заступит на боевое дежурство. Технику Минск получил в рамках соглашения с Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении Минобороны Беларуси, на которое ссылается информационное агентство, указано, что белорусские военные уже прошли курс подготовки для применения системы. Также отмечается, что новый комплекс станет эффективным дополнением системы безопасности Беларуси и Союзного государства. С-400 на сегодняшний день является одним из самых современных зенитно-ракетных комплексов: может поражать цели, находящиеся от него за 400 километров.

О поставках в Белоруссию комплексов С-400 было объявлено ещё в конце прошлого года. Планируется, что по тому же соглашению Москва передаст Минску комплексы “Искандер”.