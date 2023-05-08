Канал Телеграм «Военная хроника» сообщает, что тактика ракетных ударов российской армии на объекты украинских ВС поменялась. Сейчас российские Вооруженные силы используют несколько волн беспилотников, чтобы уничтожить средства обнаружения и ракеты-перехватчики неприятеля.

Отмечается, что первая волна дронов выявляет дислокацию объектов врага и бьет по ним, на нее приходится большая часть ракет ПВО. Затем начинается вторая волна, которая наносит объектам дополнительный урон, после чего ВС России при помощи высокоточного оружия уничтожают цели в воздухе или на море.

Атаки ведутся одновременно по нескольким секторам с разных направлений, а список целей стал более широким.

Российские Вооруженные силы целятся не только на стационарные объекты, но и на резервы, которые перебрасываются из одной локации в другую.