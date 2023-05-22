ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации, Сергей Рябков, заявил, что Россия найдет способ предотвратить любые попытки изменить статус Крыма, который является частью РФ. Он отреагировал на заявление Джейка Салливана.

«Мы обязательно найдем способ не допустить осуществления подобных угроз. Мы не сомневаемся, что территориальная целостность Российской Федерации, а также ее безопасность, будут надежно обеспечены», – подчеркнул замминистра.

В воскресенье Салливан заявил, что США не допустят использования западного вооружения Украиной для атак на территорию России, но отказался признавать Крым как часть России.

Крым стал регионом Российской Федерации в марте 2014 года после проведения референдума, который состоялся после случившегося госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей Крыма и 95,6% в Севастополе высказались в пользу вхождения в состав России. Власти Киева по-прежнему считают Крым временно оккупированной территорией, а многие лидеры стран Запада поддерживают Украину в этом вопросе.

Вам может понравиться

Боец ВС России назвал обстановку у Каховской ГЭС напряженной

Военная обстановка у Каховской ГЭС и вдоль береговой линии водохранилища остается довольно напряженной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление одного из командиров подразделения Вооруженных сил Российской Федерации.

РИА: что будет в зоне спецоперации после освобождения Артемовска

Обозреватель РИА Новости опубликовал материал, в котором говорится, что освобождение от украинских националистов города Артемовска (украинское название Бахмут) влечет за собой новую главу, как в военной, так и в политической

«РВ» показало кадры реального городского боя в Бахмуте, снятого с БПЛА ЧВК «Вагнер»

ЧВК «Вагнер» зачищают последний укрепрайон вооруженных сил Украины, расположенный в квартале «Самолет» населенного пункта Бахмут (ранее Артемовск). Авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» показали кадры боевых действий в городе,