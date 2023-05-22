Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации, Сергей Рябков, заявил, что Россия найдет способ предотвратить любые попытки изменить статус Крыма, который является частью РФ. Он отреагировал на заявление Джейка Салливана.

«Мы обязательно найдем способ не допустить осуществления подобных угроз. Мы не сомневаемся, что территориальная целостность Российской Федерации, а также ее безопасность, будут надежно обеспечены», – подчеркнул замминистра.

В воскресенье Салливан заявил, что США не допустят использования западного вооружения Украиной для атак на территорию России, но отказался признавать Крым как часть России.

Крым стал регионом Российской Федерации в марте 2014 года после проведения референдума, который состоялся после случившегося госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей Крыма и 95,6% в Севастополе высказались в пользу вхождения в состав России. Власти Киева по-прежнему считают Крым временно оккупированной территорией, а многие лидеры стран Запада поддерживают Украину в этом вопросе.