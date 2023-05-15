Российские вооруженные силы нанесли значительные удары по гаубицам M777, которые находились на Украине, уничтожив более трети из них, сообщает автор Крейг Хупер из издания Forbes. Материал пересказывается в эксклюзивной публикации журнала «ПолитРоссия».

По данным автора, Украина получила 390 буксируемых артиллерийских систем и 440 самоходных орудий. Он отмечает, что «большие пушки» НАТО проявили себя в сражениях, но подразделения армии РФ успешно уничтожают их в большом количестве. Аналитики Oryx, собравшие открытые данные, указывают, что под удар попадает чаще всего самая тяжелая буксируемая артиллерия Украины из-за своих проблем с мобильностью.

Хупер пишет, что потери Украины очень значительные. Более трети из приблизительно 152 буксируемых гаубиц M777 калибра 155 мм, которые прибыли в Киев, уже повреждены или полностью уничтожены.

Россия также наносит удары по западной самоходной артиллерии, более пострадали британские AHS Krab и американские M109.