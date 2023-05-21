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Прошедшая неделя стала богатой на важные события. Российские ВС нанесли за эти дни три мощнейших удара по противнику. Первый из них – это атака на склады с боеприпасами в Хмельницком, где по предположениям многих экспертов хранились снаряды с обедненным ураном, полученные Киевом от Великобритании.

Второй удар уничтожили зенитно-ракетный комплекс Patriot, пишет издание “Московский комсомолец”. Буквально за пару дней до этой атаки Киев похвастал, что американский ЗРК сбил ракету “Кинжал”, Однако чем заканчиваются для “Пэтриота” столкновения с российским гиперзвуковым боезарядом на самом деле, весь мир увидел только 16 мая. Истратив 32 ракеты, но так и не сумев сбить “Кинжал”, комплекс отправился в небытие.

Третий удар – это освобождение Артемовска после 224-дневной битвы за город. Установление контроля над ним – это морально-психологический триумф, а вместе с тем и победа народа над бюрократическими структурами. Для украинской же армии это серьезный удар по имиджу, который может позже сказаться на новых объемах военной помощи от Запада.

Последнему также несладко, так как три удара России стали возможными даже несмотря на вооружение и технику, мощную финансовую поддержку со стороны НАТО.

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