Удар по военным объектам на Украине в ночь на 8 мая оказался одним из самых мощных с начала специальной военной операции. На данный момент известно о взрывах в Одессе, Киеве, Херсоне, а также в Житомирской, Черниговской, Николаевской и Киевской областях.

Первые результаты атаки сообщил телеграм-канал «Милитарист». По предварительной информации, уничтожено несколько крупных сборных пунктов и учебных центров, мест, в которых складировалось вооружение НАТО. Кроме того, продолжена охота за украинскими системами ПВО, операция по их уничтожению также оказалась довольно успешной.

Украинские СМИ пишут как минимум о трех ударных волнах в Киеве. В Одессе на одном из объектов вспыхнул сильный пожар, который до сих пор тушат сотрудники экстренных служб. По предварительной информации, снова подвергся обстрелу аэродром «Школьный», с которого БПЛА осуществляют атаки на Крым, и мост. Удар по последнему позволил разрушить логистические схемы по переброске техники и вооружения.