Опорный пункт вооруженных сил Украины, расположенный на территории Запорожской области, был уничтожен российскими бойцами из мини версии реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина.

По его словам, бойцы его группы смогли в полевых условиях собрать небольшую установку для стрельбы реактивными снарядами от РСЗО БМ-21 «Град». При этом мини версию РСЗО можно перемещать с позиции на позицию вручную или же установить в кузов пикапа. Бойцы назвали миниатюрную версию РСЗО, имеющую всего четыре направляющие для стрельбы, «Марусей».

Рогозин рассказал, что боевое крещение на фронте нового вооружения прошло успешно. Во время ведения воздушной разведки с беспилотного летательного аппарата на линии боевого соприкосновения был обнаружен замаскированный опорный пункт ВС Украины. По нему был нанесен залп из четырех реактивных снарядов, выпущенных «Марусей». При этом попадание в опорный пункт было подтверждено оператором разведывательного БПЛА.