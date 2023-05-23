На запорожском направлении заметно движение танков ВСУ. Периодически украинская армия ведёт обстрелы позиций российских войск и явно активизировала свои действия. Об этом сообщил бывший глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин. Сейчас он находится в зоне проведения специальной военной операции – пишет “Русская Весна”.

Рогозин в своём сообщении не указывает точное место, где идёт “активизация ВСУ”. Издание предполагает, что речь может идти о городе Орехове. Там украинская армия скапливает резервы, а также прощупывает линию обороны российских войск в поисках слабых мест, куда можно нанести удар. Но все действия ВСУ безуспешны.

Запорожское направление называют одним из наиболее вероятных для неоднократно анонсированного контрнаступления ВСУ. Эксперты предполагают, что украинская армия может попытаться прорваться к Крыму, расколов надвое российскую группировку войск.