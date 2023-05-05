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Дмитрий Рогозин, возглавляющий группу советников «Царские волки» в зоне проведения СВО на территории Украины, сообщил, что если украинские Вооруженные силы начнут действительно мощное контрнаступление на освобожденные российские территории, то может возникнуть необходимость применения тактического ядерного оружия против атакующих украинских боевиков.

Рогозин утверждает, что тактическое ядерное оружие создано как раз для того, чтобы противостоять преимуществу неприятеля в силах и средствах обычных вооружений.

По словам Рогозина, применение такого оружия станет самым лучшим способом, чтобы остановить наступление со стороны ВСУ.

Сейчас российское руководство и командование Вооруженных сил РФ ждут контрнаступления со стороны украинских ВС, и не собираются бросать свои позиции.

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