Бывший глава государственной корпорации «Роскосмос», а ныне руководитель группы военных советников в зоне спецоперации «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что киевский режим невозможно победить без победы над Западом.

По его словам, не стоит бояться дальнейшей эскалации конфликта на Украине, так как это неизбежно. Рогозин подчеркнул, что своими действиями на Украине Россия покажет, что Запад должен опасаться российскую армию, которую не остановит даже прямая угроза конфликта с НАТО.

Экс-глава «Роскосмоса» подчеркнул, что Западу не сойдет с рук то, что он сделал с Украиной, ведь начало текущего конфликта спровоцировано именно Североатлантическим альянсом. Он также предложил руководству РФ возобновить ядерные испытания, тем самым продемонстрировать Западу серьезность своих намерений. Рогозин не исключил возможность применения ВС России тактического ядерного оружия на Украине в случае вступления в прямой конфликт сил НАТО.