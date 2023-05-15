Т-14 «Армата» – это на сегодняшний день лучший в мире танк, однако применять его в боевых действиях на Украине нет никакого смысла без построения системы управления войсками. Нужны беспилотные аппараты, которые будут взаимодействовать с машиной, планшеты и многое другое, что было запланировано ранее.

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пояснил, что структуры, которыми он в свое время руководил, сумели создать уникальную боевую технику. «Армата» даже без экипажа в состоянии выполнять практически любые задачи. Но для максимально эффективного ее применения необходимо также другое вооружение и оборудование, разработку и производство которого сорвали по целому ряду причин.

Рогозин также отметил, что все вопросы по этому поводу нужно задавать не ему, а заказчику. Все, что требовалось от возглавляемых ним структур, было выполнено на высоком уровне.