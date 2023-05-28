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ВСУ проводят подготовку к контрнаступлению, нанося артиллерийские удары. Российские бойцы вынуждены выдерживать все более интенсивные атаки в ожидании настоящей битвы, рассказал руководитель научно-технического центра “Царских волков” и бывший глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин.

Он пояснил, что ВС РФ с нетерпением ждут украинского контрнаступления и сумеют дать противнику достойный отпор. Но пока “гасить супостата” во всю силу не получается, так как он постоянно переносит свою операцию.

Рассказал Рогозин и о неблагоприятных условиях на Запорожском направлении. Там каждый день сейчас идут ливни, на дороги наносит большое количество грязи с полей. Сами поля также размыты и представляют собой настоящие грязевые ловушки для бронетехники, сильно осложняющие ее маневрирование.

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