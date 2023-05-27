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Удары ВСУ по позициям ВС РФ Запорожской области, а также по тыловым районам региона с применением ракет “Гром-2” и Storm Shadow указывают, что опасность контрнаступления ВСУ сохраняется. Кроме того, они демонстрируют, что “снарядного голода” у Киева точно нет, так как помимо ракет активно используются боезаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил глава движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов.

Он отметил, что ВСУ задействуют тяжелую артиллерию и ракетные установки для ударов по глубокому тылу ВС РФ и по прифронтовым районам, поэтому не стоит расслабляться и надеяться, что Киев действительно отложил контрнаступление. Скорее всего, это была дезинформация, призванная ввести в заблуждение командование ВС РФ.

Российским войскам следует быть готовыми к отражению атаки и осознавать, что противостояние будет чрезвычайно сложным, так как противник имеет все необходимое для наступления вооружение.

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