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Украинские войска получили серьёзный отпор во время попытки недавнего наступления в Запорожской области и понесли тяжёлые потери. О них рассказал председатель движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов. Его цитирует РИА “Новости”.

Ранее сообщалось, что группировка украинских военных, усиленная бронетехникой, 3 мая пошла в наступление в районе населённого пункта Орехова. Но уже на первой линии российской обороны военные ВСУ получили отпор и были вынуждены отойти на исходные позиции. Рогов отметил: по предварительной информации, в ходе наступательной операции потери ВСУ убитыми составили примерно три десятка человек. Кроме того, у атакующих был уничтожен один танк и два БТР.

По мнению ряда экспертов, планируемое контрнаступление ВСУ может начаться в Запорожской или Херсонской областях, которые с осени прошлого года входят в состав России. Через эти регионы группировка украинской армии может попытаться провраться к Крыму. При этом атаки вроде той, которая произошла 3 мая, могут быть своего рода разведкой, чтобы нащупать слабые места в обороне ВС РФ.

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