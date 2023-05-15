Российские войска продолжают перемалывать резервы ВСУ. На этот раз бойцы ВС РФ нанесли мощный удар по позициям неприятеля в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов у себя в телеграм-канале. Его слова приводит ТАСС.

По данным, которые привёл Рогов, удар ВС РФ произошёл в понедельник 15 мая поздно вечером. По позициям противника российские бойцы били из реактивной и ствольной артиллерии. Общественник уточнил, что удар был нанесён в ближнем тылу противника к западу от населённого пункта Орехова.

Запорожское направление военные эксперты называют одним из вероятных, где может развернуться широко анонсированное киевскими властями контрнаступление ВСУ. Ранее сообщалось, что на это направление украинская армия стягивает свои резервы. Удар по позициям противника, о котором рассказал Рогов, за последнее время был не единственным. До этого ВС РФ нанесли удар по населённому пункту Гуляйполе. Там потери ВСУ оцениваются в несколько десятков военнослужащих.