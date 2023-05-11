Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Позиции украинской армии, выявленные российской разведкой и расположенные на части территории подконтрольной киевскому режиму в Запорожской области, подверглись массированному авиационному удару со стороны ВКС России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

По его словам, российская авиация нанесла массированный удар по местам дислокации живой силы противника, складам с боеприпасами и местам хранения военной техники, расположенных на территории Запорожской области подконтрольной ВС Украины.

Воздушно-космические силы Российской Федерации использовали высокоточные планирующие бомбы для уничтожения выявленных военных объектов противника. Рогов также добавил, что украинские боевики продолжают обстреливать мирное население Запорожской области. По его словам, в четверг такие населенные пункты, как Васильевка, Большая Белозерка, Ивановка и Днепрорудное подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны украинской армии.

Вам может понравиться

Песков: в ходе СВО “удалось потрепать” военную машину Украины

Цели специальной военной операции пока полностью не достигнуты, однако определённые важные задачи уже выполнены. Об этом в интервью телеканалу ATV рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС. Представитель

В Сети появились слухи о ликвидации главкома ВС Украины Залужного российскими войсками

По непроверенной информации, широко распространяемой в социальных сетях, в зоне проведения специальной военной операции российскими вооруженными силами был ликвидирован главком ВС Украины Валерий Залужный. В Сети появилась информация об ударе

Боевики ВСУ переодеваются в женскую одежду, чтобы выбраться из Артемовска

Боевики ВСУ продолжают цепляться за каждый дом на окраине Артемовска и отчаянно сопротивляются, пытаясь замедлить наступление российских войск. Военный корреспондент Мурад Газдиев рассказал, что ситуация для украинских боевиков становится все