Позиции украинской армии, выявленные российской разведкой и расположенные на части территории подконтрольной киевскому режиму в Запорожской области, подверглись массированному авиационному удару со стороны ВКС России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

По его словам, российская авиация нанесла массированный удар по местам дислокации живой силы противника, складам с боеприпасами и местам хранения военной техники, расположенных на территории Запорожской области подконтрольной ВС Украины.

Воздушно-космические силы Российской Федерации использовали высокоточные планирующие бомбы для уничтожения выявленных военных объектов противника. Рогов также добавил, что украинские боевики продолжают обстреливать мирное население Запорожской области. По его словам, в четверг такие населенные пункты, как Васильевка, Большая Белозерка, Ивановка и Днепрорудное подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны украинской армии.