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Боевики националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории России) устроили перестрелку с членами одной из организованных преступных группировок города Запорожье. Об этом в эфире «Соловьев Live» рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, в настоящий момент в Запорожье происходят очень «интересные события», когда представители местного криминалитета устраивают перестрелку с боевиками одного из националистических подразделений в одном из городских районов, что свидетельствует о бездействии правоохранительных структур в городе.

Рогов добавил, что по его информации перестрелка между националистами и криминалитетом произошла в самом центре города 15 мая в дневное время. Националисты и участники организованной преступной группировки устроили стрельбу в районе Малого рынка. В результате инцидента ранения получили пять-шесть человек, резюмировал Рогов.

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