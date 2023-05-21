Российские войска продолжают снижать боеспособность ВСУ на запорожском направлении. Авиация не прекращает удары по складам и ангарам украинской армии. Об этом у себя в телеграм-канале написал глава общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов – передаёт РИА “Новости”.

Общественник отметил, что российские войска применяют планирующие авиабомбы. Такие боеприпасы, как правило, самолёты выпускают за пределами зоны действия ПВО противника. С помощью таких снарядов ВКС РФ уничтожают технику украинской армии, которая находится в ангарах, запасы боеприпасов и так далее. Рогов уточнил, что удары наносятся в районе города Орехова, в Пологовском районе региона и непосредственно недалеко от города Запорожье, который сейчас контролируют силы ВСУ.

Запорожская область вошла в состав России осенью прошлого года. Сейчас, по данным РИА “Новости”, 70 процентов территории региона находится под контролем российских войск. Запорожское направление военные эксперты называли одним из вероятных, где может начаться неоднократно анонсированное контрнаступление ВСУ.