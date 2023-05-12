Новые спутниковые снимки показывают мощные и протяженные российские оборонительные сооружения, расположенные на наиболее угрожаемых направлениях возможных атак украинских сил. Об этом сообщает новостная сеть Германии RND. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Новые фотоснимки, сделанные со спутника Copernicus Sentinel 2 Европейского космического агентства (ЕКА), которые получила в свое распоряжение RND, показывают «гигантские российские оборонительные позиции», разнесенные на протяженности более чем в 100 километров. Они тянутся от Днепра в Запорожской области далеко в Донецкую область, и в основном отдалены от линии боевого соприкосновения – обычно, примерно на 30 километров.

«Эти линии обороны можно разделить на разные зоны. Условно говоря, первая зона состоит из отдельных ротных баз и аванпостов, перед которыми следуют траншеи и зона с резервными силами и диверсионными позициями. Там же были размещены русские артиллерийские и танковые резервы и построены бункеры для техники и оборудования», – отметили военные эксперты в своем комментарии для RND.

По их оценке, основная линия обороны представляет собой полосу массивных многоярусных траншей, противотанковых рвов и надолбов. В их числе так называемые «Зубы Дракона» – бетонные барьеры, предназначенные для остановки танков и бронетехники. Они являются стандартным элементом российских оборонительных заграждений, как и глубокие рвы, и земляные валы.

«Вероятно, имеются также и обширные минные поля», – поясняет финский военный блогер, ссылаясь на спутниковые снимки ЕКА. В целом, на его взгляд, «это почти непрерывная линия обороны вдоль линии фронта, естественным образом вписанная в рельеф местности».

Позади основной линии обороны российские войска также оборудовали и другие – резервные – укрепленные оборонительные позиции. Подобные оборонительные сооружения также существуют на востоке Украины и севере Крыма.

По словам австралийского генерала в отставке Мика Райана, в целом это «очень сильно укрепленный район», а строить такую ​​сложную систему обороны на всей протяженности линии фронта, которая составляет около 1200 километров, «нецелесообразно». Поэтому он предполагает, что российские военные считают оборудованный район «ключевой территорией предстоящего украинского наступления», о котором широко вещают и Киев, и его союзники на Западе.

Однако Райан отмечает, что видимые из космоса детали построений российской обороны могут также нести в себе определенную стратегию: «Подавляющее большинство препятствий сооружено не для того, чтобы остановить врага. Вероятнее всего, русских больше заботит «наведение» наземных сил противника в зоны поражения или нарушение их единства и условий для полноценного ведения общевойскового боя», – поясняет эксперт.

Согласно анализу Райана, российские войска подготовили препятствия «с преимущественной целью того, чтобы застать врасплох, замедлить и контратаковать украинские войска».

Со своей стороны, ВСУ «придется полагаться на достаточное количество беспилотников для разведки, а также оборудования для разминирования и инженерных машин, прежде чем они смогут попытаться прорвать линию обороны с помощью основных боевых танков и боевых машин пехоты», – отмечает военный аналитик из ETH Zurich Маркус Кеупп.

По его оценке, в этом смысле «контрнаступление ВСУ уже началось»: на данный момент Украина пытается нарушить российскую логистику, перекрыть поставки топлива и перерезать стратегически важные железнодорожные и автомобильные сообщения. Впрочем, о каких-либо особых успехах украинских сил в этом плане говорить пока не приходится.