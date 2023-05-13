Папа Римский Франциск на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским подарил ему скульптуру, изображающую оливковую ветвь, которая символизирует мир. В ответ украинский лидер презентовал икону Богородицы, написанную на бронежилете, передает РИА Новости.

На встрече Зеленский и Папа Римский обсуждали темы, связанные с украинским конфликтом, а также с гуманитарной и политической ситуацией в стране. Франциск заявил, что не прекращает молиться о мире с февраля прошлого года. Также он отметил важность совершения «жестов человечности» по отношению к невинным жертвам противостояния и уязвимым людям. Как Папа, так и Зеленский сошлись во мнении, что поддержка населения и усилия, применяемые для ее обеспечения, должны продолжаться и дальше.

Напомним, украинский лидер в субботу отправился в Италию, где встретился также с президентом Серджо Маттареллой и главой правительства Джорджей Мелони. В воскресенье он намеревается посетить Берлин.