ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Папа Римский Франциск на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским подарил ему скульптуру, изображающую оливковую ветвь, которая символизирует мир. В ответ украинский лидер презентовал икону Богородицы, написанную на бронежилете, передает РИА Новости.

На встрече Зеленский и Папа Римский обсуждали темы, связанные с украинским конфликтом, а также с гуманитарной и политической ситуацией в стране. Франциск заявил, что не прекращает молиться о мире с февраля прошлого года. Также он отметил важность совершения «жестов человечности» по отношению к невинным жертвам противостояния и уязвимым людям. Как Папа, так и Зеленский сошлись во мнении, что поддержка населения и усилия, применяемые для ее обеспечения, должны продолжаться и дальше.

Напомним, украинский лидер в субботу отправился в Италию, где встретился также с президентом Серджо Маттареллой и главой правительства Джорджей Мелони. В воскресенье он намеревается посетить Берлин.

Вам может понравиться

Юрий Подоляка: «контрнаступ ВСУ» и «контрнаступ ЦИПСО» – отделяем зерна от плевел

Киев в четверг попытался прорвать оборону ВС РФ на отдельных участках под Артемовском, где ситуация была и остается сейчас действительно тяжелой. Вместе с тем украинская пропаганда занялась информационными вбросами, рассказал

Эксперт Литовкин: ВС Украины не смогут применять британские ракеты Storm Shadow из-за отсутствия западных самолетов

Британские ракеты Storm Shadow, способные поражать цели на расстоянии в 200 километров, представляют собой грозное оружие. Однако в настоящий момент в составе Военно-воздушных сил Украины нет самолетов, способных осуществлять пуски

Зеленский заслушал доклады генералов Сырского и Залужного на заседании Ставки

Украинский лидер Владимир Зеленский заслушал доклады генералов Сырского и Залужного в ходе сегодняшней Ставки Верховного главнокомандующего о положении дел на фронтах. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном Телеграм-канале президента Украины.