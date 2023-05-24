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Североатлантический альянс может ввести войска на украинскую территорию, однако сделает он это только после поражения ВСУ, рассказал порталу РИАМО политолог Константин Бобров.

Он отметил, что США и НАТО уже вовлечены в конфликт, так как поставляют на Украину оружие, отправляют наемников в зону СВО, а также обучают боевиков ВСУ. Но на прямой конфликт они все же вряд ли пойдут, так как большая часть европейских лидеров пока еще сохранила рассудок и прекрасно понимает, чем может закончиться подобная авантюра.

Чтобы не доводить дело до ядерного конфликта, НАТО может забросить в Западную Украину польские войска уже после поражения Киева. Они будут пытаться сохранить какие-то остатки государственности соседней страны. Кроме того, их задачей будет поддержание нестабильной обстановки на границах РФ для давления на нее.

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