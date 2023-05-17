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Оборонная промышленность Российской Федерации наладила серийное производство новой авиационной ракеты с повышенным боезарядом «Бронебойщик». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя генерального директора концерна «Техмаш» Александра Кочкина.

Во время выставки MILEX-2023 Кочкин сообщил о размещении первых заказов на приобретение новейшей ракеты «Бронебойщик», серийное производство которой стартовало на производственных мощностях концерна. Новая ракета класса «воздух-поверхность» предназначена для самолетов типа Су-25, боевых вертолетов Ми-8 и других летательных аппаратов с пусковыми блоками для неуправляемых ракет.

Новая ракета должна расширить линейку снарядов С-8, выпускаемых в калибре 80 миллиметров. Глава концерна добавил, что боевая часть ракеты «Бронебойщик» по мощности применяемого заряда превосходит существующие образцы примерно в 5-6 раз. При этом новая ракета поступит в зону СВО уже в этом году, где ее будут применять для уничтожения фортификационных сооружений противника на фронте.

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