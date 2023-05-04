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Как сообщает РИА Новости, «Курганмашзавод», входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», значительно нарастил выпуск боевых машин пехоты (БМП-3). Также на заводе существенно были увеличены ремонтные мощности.

В пресс-службе государственной корпорации сообщили, что «Курганмашзаводом», в рамках выполнения гособоронзаказа, была отгружена новая партия БМП-3. Количество поставленных за первый квартал нынешнего года боевых машин сопоставимо с количеством БМП, произведенных за весь 2019 год.

Отмечается, что объемы производства «Курганмашзавода» на волгоградской площадке, которая специализируется на капремонте БМД-2 и БТР-Д, были увеличены в два раза. В ближайшее время будет отгружена очередная партия отремонтированное боевой техники. Изделия полностью восстанавливаются с заменой всех основных узлов и агрегатов.

Также сообщается, что 144-й бронетанковый ремонтный завод, находящийся в Екатеринбурге, который был передан под управление «Курганмашзавода», также активно включился в работу по восстановлению техники для воздушно-десантных войск.

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