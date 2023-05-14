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В населенном пункте Марьинка Донецкой Народной Республике продолжаются серьезные боевые сражения. Российский боец спецназа Южной группировки войск рассказал журналистам РИА Новости, что в контактном бою было выявлено скрытное поведение украинских подразделений. Военнослужащий отметил, что украинские боевики не ведут себя вольно, а это означает, что они сильно напуганы.

По словам спецназовца, украинские военные на данном участке фронта передвигаются по укрепрайонам перебежками. А при контактном бое ведут огонь из своих укрытий «не прицельно, а просто выставляя оружие из-за угла».

Он также подчеркнул, что движение диверсионных групп обнаруживается еще до того, как они подступят к населенному пункту. Наблюдение проводится как в дневное, так и в ночное время. Российские силы моментально разбивают украинские ДРГ, которые пытаются вскрыть российские позиции. Боец отмечает, что они состоят из небольших групп – до 8 человек.

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