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Финские дипломатические представительства в Российской Федерации были лишены практически любой возможности получать финансирование. Такая реакция Москвы стала ответом на действия Хельсинки. О взаимоотношении двух стран рассказывает в своем материале обозреватель РИА Новости.

По информации финских СМИ, Москва заморозила счета дипломатических представительств Финляндии в России. По словам финского министра иностранных дел Хаависто Пекка, ситуация «более чем серьезная». Официальный Хельсинки уже направил ноту протеста Москве, а дипломатические ведомства пока продолжают свою работу в России.

По мнению финского президента Саули Ниинисте, заморозка Россией счетов финских представительств является избыточной мерой, превосходящей наложенные ограничения на финансовые операции посольства РФ в Хельсинки.

Российские дипломаты подчеркнули, что финские коллеги были предупреждены о возможных последствиях за введения финансовых ограничений со стороны Хельсинки. При этом финнам все-таки оставили возможность осуществлять финансирование своего диппредставительства через российский банк ВТБ в соответствии с нормами Венской конвенции.

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